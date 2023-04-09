Queen планируют записать новые песни с Адамом Ламбертом

В 2021 году Queen, отвечая на вопрос о вероятности выхода новой пластинки, сказали, что это должен быть очень спонтанный момент. «Адам, Роджер и я были в студии и пробовали разные идеи, просто потому что появлялось вдохновение. Но до сих пор мы не чувствовали, что все, что мы делали, попадало в точку», — добавил Мэй.