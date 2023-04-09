Queen планируют записать новые песни с Адамом Ламбертом

Queen рассматривают возможность выпуска новых песен с Адамом Ламбертом на вокале. Об этом сообщает NME.
«Мы немного побаловались. Просто вы ничего из этого не слышали. Это должно было быть что‑то настолько особенное, чтобы мы почувствовали, что хотим представить это публике», — рассказал гитарист группы Брайан Мэй.
Ламберт добавил, что если Queen собираются выпустить что‑то новое, это должно быть на должном уровне. «И я всегда говорил, „Уместно ли мне делать новый материал?“ Я чувствую, что это пугает меня», — заключил музыкант.
В 2021 году Queen, отвечая на вопрос о вероятности выхода новой пластинки, сказали, что это должен быть очень спонтанный момент. «Адам, Роджер и я были в студии и пробовали разные идеи, просто потому что появлялось вдохновение. Но до сих пор мы не чувствовали, что все, что мы делали, попадало в точку», — добавил Мэй.
Группа Queen появилась в 1970-х годах и стала одним из самых успешных рок-коллективов в истории музыки. В 1991 году Queen потеряла своего вокалиста: Фредди Меркьюри скончался от последствий СПИДа. Его жизни посвящен фильм «Богемская рапсодия».