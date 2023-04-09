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На рейсах Turkish Airlines появится безлимитный доступ к мессенджерам

Виктория Шанина
Сегодня в 12:42

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines запускает на международных рейсах безлимитный доступ к мессенджерам. Об этом перевозчик сообщает в своем твиттере.

Услуга бесплатная, однако, чтобы воспользоваться ей, необходимо стать участником Miles&Smiles. Для этого необходимо просто зарегистрироваться в программе на сайте Turkish Airlines.

Как отмечает Ассоциация туроператоров России, сперва безлимитный трафик в мессенджерах появится в самолетах с доступом к интернету от Turk Telekom. Позже опция будет доступна на всех самолетах авиакомпании.

На данный момент безлимитные сообщения в мессенджерах на рейсах Turkish Airlines доступны за 5 долларов. Безлимитный интернет стоит 15 долларов, если рейс короткий, для долгих полетов — 35 долларов.

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теги
Turkish AirlinesАссоциация туроператоров России
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