После извержения вулкана Безымянный на Камчатке Росавиация предупредила самолеты об опасности

Извержение вулкана Безымянный на Камчатском полуострове представляет опасность для внутренних и международных полетов. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Росавиация.
Выбросу столба пепла присвоили красный (максимальный) код опасности по шкале Международной организации гражданской авиации (ICAO). ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» и Росавиация рекомендовали самолетам использовать альтернативные маршруты через территорию России.
Органы обслуживания воздушного движения России обеспечили пролет 23 воздушных судов из Китая, Индии и других южноазиатских регионов, следующих в Северную Америку и обратно. В общей сложности власти взаимодействовали с 12 иностранными авиакомпаниями, включая Air India, Cathay Pacific и China Southern.
Извержение вулкана Безымянный произошло утром 7 апреля. Высота столба пепла после извержения составила около 12 километров.