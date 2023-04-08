После извержения вулкана Безымянный на Камчатке Росавиация предупредила самолеты об опасности

Органы обслуживания воздушного движения России обеспечили пролет 23 воздушных судов из Китая, Индии и других южноазиатских регионов, следующих в Северную Америку и обратно. В общей сложности власти взаимодействовали с 12 иностранными авиакомпаниями, включая Air India, Cathay Pacific и China Southern.