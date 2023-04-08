Реклама
Новости

После извержения вулкана Безымянный на Камчатке Росавиация предупредила самолеты об опасности

Виктория Шанина
Сегодня в 17:03

Извержение вулкана Безымянный на Камчатском полуострове представляет опасность для внутренних и международных полетов. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Росавиация.

Выбросу столба пепла присвоили красный (максимальный) код опасности по шкале Международной организации гражданской авиации (ICAO). ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» и Росавиация рекомендовали самолетам использовать альтернативные маршруты через территорию России.

Органы обслуживания воздушного движения России обеспечили пролет 23 воздушных судов из Китая, Индии и других южноазиатских регионов, следующих в Северную Америку и обратно. В общей сложности власти взаимодействовали с 12 иностранными авиакомпаниями, включая Air India, Cathay Pacific и China Southern.

Извержение вулкана Безымянный произошло утром 7 апреля. Высота столба пепла после извержения составила около 12 километров.

расскажите друзьям
теги
Росавиация
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»