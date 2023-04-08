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Twitter снял ограничения с аккаунтов российских властей

Виктория Шанина
Сегодня в 14:19

Соцсеть Twitter перестала скрывать в поисковой строке и рекомендациях аккаунты, связанные с Кремлем. Об этом пишет The Daily Telegraph.

В частности, без особых трудностей можно найти аккаунт администрации президента России, Министерства иностранных дел, а также российских посольств за рубежом.

The Daily Telegraph связывает это с приобретением Twitter Илоном Маском. Бывший топ-менеджер соцсети сообщил газете, что изменения алгоритмов выдачи свидетельствуют об отмене прошлогодних ограничений.

«Крайне маловероятно, что это изменение произошло случайно или без ведома руководства компании», — сказал собеседник издания.

В аккаунте бизнесмена и официальном блоге соцсети комментариев на эту тему пока нет.

В марте 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, Twitter объявил, что не будет рекомендовать учетные записи, «принадлежащие государствам, которые ограничивают доступ к свободной информации и участвуют в вооруженных межгосударственных конфликтах».

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