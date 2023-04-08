Twitter снял ограничения с аккаунтов российских властей

Соцсеть Twitter перестала скрывать в поисковой строке и рекомендациях аккаунты, связанные с Кремлем. Об этом пишет The Daily Telegraph.
В частности, без особых трудностей можно найти аккаунт администрации президента России, Министерства иностранных дел, а также российских посольств за рубежом.
The Daily Telegraph связывает это с приобретением Twitter Илоном Маском. Бывший топ-менеджер соцсети сообщил газете, что изменения алгоритмов выдачи свидетельствуют об отмене прошлогодних ограничений.
«Крайне маловероятно, что это изменение произошло случайно или без ведома руководства компании», — сказал собеседник издания.
В аккаунте бизнесмена и официальном блоге соцсети комментариев на эту тему пока нет.
В марте 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, Twitter объявил, что не будет рекомендовать учетные записи, «принадлежащие государствам, которые ограничивают доступ к свободной информации и участвуют в вооруженных межгосударственных конфликтах».