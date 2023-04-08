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Минпросвещения предложило установить норматив по количеству психологов в школах и колледжах

Виктория Шанина
Сегодня в 13:15

Минпросвещения России разработало проект норматива штатной численности психологов в образовательных учреждениях. Соответствующий проект постановления опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Предполагается, что в детских садах будет работать один педагог-психолог на 200 детей, в школах — один на 300 учеников, в колледжах — один на 500 студентов. В организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, считает министерство, должен работать один психолог на 30 человек.

В сентябре 2022 года межведомственная рабочая группа Минобрнауки утвердила план мероприятий по реализации концепции развития сети психологических служб в университетах. Авторы концепции предложили создать службы, которые будут консультировать как студентов, так и работников учебного заведения, помогать им в социальной адаптации и реабилитации.

Как отмечают «Ведомости» со ссылкой на исследование Минобрнауки, у 21% первокурсников есть психологические проблемы на фоне повышенной возбудимости, склонности к депрессивным состояниям, частых смен настроения и тревожности. У 8% молодых людей отмечаются проблемы во взаимодействии с одногруппниками.

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Минпросвещения России
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