Минпросвещения предложило установить норматив по количеству психологов в школах и колледжах

Минпросвещения России разработало проект норматива штатной численности психологов в образовательных учреждениях. Соответствующий проект постановления опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.
Предполагается, что в детских садах будет работать один педагог-психолог на 200 детей, в школах — один на 300 учеников, в колледжах — один на 500 студентов. В организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, считает министерство, должен работать один психолог на 30 человек.
В сентябре 2022 года межведомственная рабочая группа Минобрнауки утвердила план мероприятий по реализации концепции развития сети психологических служб в университетах. Авторы концепции предложили создать службы, которые будут консультировать как студентов, так и работников учебного заведения, помогать им в социальной адаптации и реабилитации.
Как отмечают «Ведомости» со ссылкой на исследование Минобрнауки, у 21% первокурсников есть психологические проблемы на фоне повышенной возбудимости, склонности к депрессивным состояниям, частых смен настроения и тревожности. У 8% молодых людей отмечаются проблемы во взаимодействии с одногруппниками.