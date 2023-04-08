Минпросвещения предложило установить норматив по количеству психологов в школах и колледжах

Предполагается, что в детских садах будет работать один педагог-психолог на 200 детей, в школах — один на 300 учеников, в колледжах — один на 500 студентов. В организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, считает министерство, должен работать один психолог на 30 человек.