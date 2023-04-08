В 13 барах Петербурга прошли обыски

МВД и Росгвардия провели обыски в 13 барах на улице Ломоносова в Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета по городу.
СК расследует дело о вовлечении несовершеннолетних в распитие спиртных напитков (части 1 статьи 151 УК). В рамках обысков правоохранители искали и изымали предметы и документы, «представляющие интерес для следствия».
По версии следствия, 22 февраля неизвестный опубликовал пост о проведении в одном из баров Петербурга мероприятия с возрастным ограничением 16+. После этого он купил алкоголь и реализовывал его неограниченному числу несовершеннолетних.
Помимо проведения обысков, СК занимается выяснением обстоятельств и установлением причастных к совершению преступлению.