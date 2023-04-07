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Disney+ показал тизер-трейлер сериала «Асока» — спин-оффа «Мандалорца»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:04

На ютуб-канале Star Wars опубликовали тизер-трейлер сериала «Асока» — спин-оффа «Мандалорца», посвященного девушке-джедаю Асоке Тано. Ее роль в шоу исполнила Росарио Доусон.

В трейлере Асока признается, что начала сталкиваться со слухами о возвращении адмирала Трауна в качестве наследника Империи. «Мы должны подготовиться к худшему», — заявляет пилот Гера Синдулла.

Помимо этих двух женских персонажей в трейлере появились джедай Бейлон, мандалорка Сабина Врен и другие персонажи. Узнать больше об их приключениях можно будет в августе, когда шоу выйдет на стрим-сервисе Disney+.

Шоураннером сериала выступил Дейв Филони. В актерский состав «Асоки» вошли Наташа Лю Бордиццо, Мэри Элизабет Уинстед, Эман Эсфанди, Рей Стивенсон, Иванна Сахно.

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Дейв ФилониИванна Сахно
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