Магнус Карлсен проиграл турнир из‑за ошибочного движения мышью

В июле прошлого года Магнус Карлсен отказался бороться за звание чемпионата мира, объяснив это тем, что потерял интерес к необходимости постоянно защищать этот титул. Теперь за него сразятся бывший игрок в Dota 2, россиянин Ян Непомнящий и китайский шахматист Дин Лижэн.