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Магнус Карлсен проиграл турнир из‑за ошибочного движения мышью

Илья Голубев
Сегодня в 21:36

Норвежец Магнус Карлсен, пятикратный чемпион мира по шахматам, выбыл из онлайн-турнира Champions Chess Tour Chessable Masters 2023 из‑за мисклика — ошибочного клика мышью. Как уточняет CNN, это был последний матч Карлсена в звании чемпиона мира.

Игра продолжалась три часа, и в самый напряженный момент (на видео снизу это происходит на 3:29:55) Карлсен из‑за неверного движения руки передвинул своего ферзя не туда, куда планировал изначально, и поставил его под удар.

Его соперник, Хикару Накамура, моментально воспользовался возможностью и победил в игре. Любопытно, что Накамура играл, одетый в футболку с надписью «I literally don’t care» («Мне вообще плевать»).

Неповторимая реакция Карлсена

В июле прошлого года Магнус Карлсен отказался бороться за звание чемпионата мира, объяснив это тем, что потерял интерес к необходимости постоянно защищать этот титул. Теперь за него сразятся бывший игрок в Dota 2, россиянин Ян Непомнящий и китайский шахматист Дин Лижэн.

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Магнус КарлсенХикару НакамураЯн Непомнящий
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