Чемпионку мира по легкой атлетике Нору Джеруто отстранили от соревнований из‑за подозрений в допинге

Казахстанскую легкоатлетку Нору Джеруто, которая выиграла чемпионат мира в беге на 3000 метров с препятствиями в 2022 году, отстранили от соревнований из‑за подозрений в допинге. Об этом сообщил ТАСС.
В пресс-службе Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit заявили, что спортсменку временно отстранили «за использование запрещенной субстанции или метода».
В чем именно заподозрили или уличили Джеруто, не уточнили. Как долго продлится отстранение легкоатлетки, также неясно. Временное отстранение «не является предварительным установлением вины», подчернкули в AIU.
27-летняя Нора Джеруто начала свою спортивную карьеру в Кении. В 2016 году она стала чемпионкой Африки на дистанции 3000 метров с препятствиями. После этого она присоединилась к легкоатлетическому клубу «Алтай Атлетикс» из Казахстана. С 2022 года спортсменка представляет Казахстан.