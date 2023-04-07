Чемпионку мира по легкой атлетике Нору Джеруто отстранили от соревнований из‑за подозрений в допинге

27-летняя Нора Джеруто начала свою спортивную карьеру в Кении. В 2016 году она стала чемпионкой Африки на дистанции 3000 метров с препятствиями. После этого она присоединилась к легкоатлетическому клубу «Алтай Атлетикс» из Казахстана. С 2022 года спортсменка представляет Казахстан.