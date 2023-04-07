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Чемпионку мира по легкой атлетике Нору Джеруто отстранили от соревнований из‑за подозрений в допинге

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:36

Казахстанскую легкоатлетку Нору Джеруто, которая выиграла чемпионат мира в беге на 3000 метров с препятствиями в 2022 году, отстранили от соревнований из‑за подозрений в допинге. Об этом сообщил ТАСС.

В пресс-службе Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit заявили, что спортсменку временно отстранили «за использование запрещенной субстанции или метода».

В чем именно заподозрили или уличили Джеруто, не уточнили. Как долго продлится отстранение легкоатлетки, также неясно. Временное отстранение «не является предварительным установлением вины», подчернкули в AIU.

27-летняя Нора Джеруто начала свою спортивную карьеру в Кении. В 2016 году она стала чемпионкой Африки на дистанции 3000 метров с препятствиями. После этого она присоединилась к легкоатлетическому клубу «Алтай Атлетикс» из Казахстана. С 2022 года спортсменка представляет Казахстан.

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Нора Джеруто
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