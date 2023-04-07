В российский кинопрокат выйдет лента Михаэля Ханеке «Забавные игры»

«Фильм, который рассказывает о счастливой семье, подвергшейся нападению двух молодых людей и вынужденной сыграть с ними в смертельную игру, лишь притворяется классическим триллером про выживание. На самом же деле „Забавные игры“ — это высказывание Ханеке против насилия и его культа, который разросся в медиа и искусстве», — рассказали дистрибьюторы.