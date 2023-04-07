В российский кинопрокат выйдет лента Михаэля Ханеке «Забавные игры»

В российский кинопрокат 13 апреля выйдет лента австрийского режиссера Михаэля Ханеке «Забавные игры». Об этом «Афише Daily» рассказали в кинопрокатной компании Russian World Vision.
Фильм рассказывает о семейной паре, которая приезжает вместе с сыном на выходные в загородный дом у озера. Чудесный уик-энд прерывают двое молодых людей, которые представляются гостями соседей. Они предлагают героям пари на выживание.
«Забавные игры» называют самой шокирующей и экспериментальной работой в фильмографии Ханеке. За нее кинематографист был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.
«Фильм, который рассказывает о счастливой семье, подвергшейся нападению двух молодых людей и вынужденной сыграть с ними в смертельную игру, лишь притворяется классическим триллером про выживание. На самом же деле „Забавные игры“ — это высказывание Ханеке против насилия и его культа, который разросся в медиа и искусстве», — рассказали дистрибьюторы.
Провокационную картину, которую сам Ханеке называет «анти-хоррором», можно будет посмотреть в Москве, Петербурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Ярославле. Расписание показов и билеты на них можно найти на «Афише».