Bank of Americа прервал онлайн-конференцию из‑за пророссийских высказываний

Bank of Americа прервал онлайн-конференцию по геополитике, которая была рассчитана на два дня, из‑за критики некоторых участников пророссийских комментариев о военной операции на Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на три источника, присутствоваших на мероприятии.
Как отмечает издание, инвестиционные банки часто дают высказаться докладчикам с разными взглядами, чтобы предоставить клиентам весь спектор мнений. Однако некоторые участники онлайн-конференции Bank of Americа заявили, что риторика в этот раз была односторонней.
«Все это больше напоминало Банк России, чем Bank of Americа. Все мероприятие было по большей части пророссийским», — заявил один из участников конференции. Другой собеседник FT назвал мероприятие «жестко антиукраинским».
Два человека сказали, что вице-президент Bank of Americа Securities по международным связям Дэниел Шинан называл Владимира Зеленского «мастером манипуляции», по поводу которого у администрации президента США Джо Байдена есть «серьезные опасения».
Также спорными оказались заявления профессора политологии Университета Род-Айленда Николая Петро. Он во время своего выступления сказал, что «при любом сценарии Украина окажется самым главным проигравшим» из‑за оттока населения и разрушения промышленной базы страны.
Британский экономист и эксперт по вопросам Украины Тимоти Эш, который присутствовал на конференции, в своем твиттере написал: «Я до сих пор не понимаю, почему американские банки все еще допускают спикеров, которые так часто высказывают тезисы Москвы».
В комментарии для Financial Times он сказал: «Очевидно, что Москва находится в информационной войне с Западом. Она заинтересована в том, чтобы повлиять на то, как западные банки изображают конфликт, и банки должны помнить об этом».