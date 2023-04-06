Бен Кингсли в образе Сальвадора Дали нанимает ассистента в трейлере «Далилэнда»

На ютуб-канале Magnolia Pictures & Magnet Releasing опубликоваи трейлер фильма «Далилэнд» (в другом переводе — «Быть Сальвадором Дали»), снятого канадской кинематографисткой Мэри Хэррон.
Создательница «Американского психопата» поставила ленту о поздних годах жизни легендарного художника-сюрреалиста. В ней она показала стареющего гения и его окружение глазами молодого ассистента, которого Дали нанял в 1974 году.
Помощника художника в картине сыграл Кристофер Брини («Этим летом я стала красивой»), а самого Дали — Бен Кингсли («Прогулка», «Остров проклятых»). Также в фильме снялась Барбара Сукова — она исполнила роль Галы, возлюбленной Дали.
По сюжету молодой человек по имени Джеймс начинает работать на Дали с целью проследить, чтобы художник завершил свои работы к предстоящей выставке. Оказываясь рядом с Дали, он узнает больше о мире артиста и людях (нередко сомнительных), которые его окружают.
Хэррон отмечала в интервью, что в центре ее ленты оказываетя брак Дали и Галы. Кингли добавлял, что фильм представляет собой своего рода «аутопсию отношений», прослеживая историю пары.
В актерский состав картины вошли Эзра Миллер, Андрея Пежич, Суки Уотерхаус, Руперт Грейвс. Сценарий «Далилэнда» написал Джон Си Уолш. Премьера фильма запланирована на 9 июня.