Бен Кингсли в образе Сальвадора Дали нанимает ассистента в трейлере «Далилэнда»

По сюжету молодой человек по имени Джеймс начинает работать на Дали с целью проследить, чтобы художник завершил свои работы к предстоящей выставке. Оказываясь рядом с Дали, он узнает больше о мире артиста и людях (нередко сомнительных), которые его окружают.