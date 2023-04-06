Вышел трейлер фильма «Восстание зловещих мертвецов» с Алиссой Сазерленд

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers появился трейлер хоррора «Восстание зловещих мертвецов» — новой части франшизы, запущенной Сэмом Рэйми в 1981 году. Грядущий фильм снял ирландский режиссер Ли Кронин.
Он рассказал историю двух сестер, которые вынуждены бороться за свои жизни, когда древняя книга порождает кровожадных демонов, захватывающих многоквартирный дом в Лос-Анджелесе. Фильм выйдет на экраны 21 апреля.
Главных героинь сыграли Алисса Сазерленд («Мгла», «Викинги») и Лили Салливан («Пикник у Висячей скалы», «Девушка грез»). Сценарий ленты написали Кронин и Рэйми. Последний также выступил исполнительным продюсером проекта.
Среди других исполнительных продюсеров картины — Роб Таперт («Не дыши», «Проклятие»), Ричард Бренер («Шазам!», «Оно»), Брюс Кэмпбелл («Эш против Зловещих мертвецов») и Дэйв Нейстадтер («Заклятие», «Проклятие Аннабель»)