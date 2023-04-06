В Госдуме предложили запретить ароматизированные жидкости для вейпов

Законопроект предлагает определение безникотиновой жидкости как «любой жидкости без содержания никотина или его минимальным содержанием менее 0,1 мг/мл, предназначенная для использования в устройствах для потребления никотинсодержащей продукции, в том числе в электронных системах доставки никотина».