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В Госдуме предложили запретить ароматизированные жидкости для вейпов

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:59

Депутаты Госдумы во главе с Вячеславом Володиным разработали законопроект о запрете ароматизированных жидкостей для вейпов, в том числе безникотиновых. Об этом сообщил ТАСС.

Документ предлагает ограничить обращение жидкостей и растворов «с добавлением веществ, направленных на повышение привлекательности такой продукции», то есть ароматизаторов или красителей.

Также депутаты хотят запретить продажу жидкостей для вейпов с добавками, усиливающими никотиновую зависимость. Перечень таких веществ должно определить правительство России.

Законопроект предлагает определение безникотиновой жидкости как «любой жидкости без содержания никотина или его минимальным содержанием менее 0,1 мг/мл, предназначенная для использования в устройствах для потребления никотинсодержащей продукции, в том числе в электронных системах доставки никотина».

Согласно инициативе, органы госвласти должны получить полномочия принимать меры по защите детей от рекламы никотинсодержащей продукции или устройств для ее потребления наряду с рекламой алкоголя и табачных изделий.

Эпизодические упоминания такой продукции предлагается разрешить для детей старше 12 лет, но без демонстрации ее и при указании на опасность потребления.

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теги
ГосдумаПравительство РФ
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Вячеслав Володин
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