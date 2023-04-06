В Госдуме предложили запретить ароматизированные жидкости для вейпов

Депутаты Госдумы во главе с Вячеславом Володиным разработали законопроект о запрете ароматизированных жидкостей для вейпов, в том числе безникотиновых. Об этом сообщил ТАСС.
Документ предлагает ограничить обращение жидкостей и растворов «с добавлением веществ, направленных на повышение привлекательности такой продукции», то есть ароматизаторов или красителей.
Также депутаты хотят запретить продажу жидкостей для вейпов с добавками, усиливающими никотиновую зависимость. Перечень таких веществ должно определить правительство России.
Законопроект предлагает определение безникотиновой жидкости как «любой жидкости без содержания никотина или его минимальным содержанием менее 0,1 мг/мл, предназначенная для использования в устройствах для потребления никотинсодержащей продукции, в том числе в электронных системах доставки никотина».
Согласно инициативе, органы госвласти должны получить полномочия принимать меры по защите детей от рекламы никотинсодержащей продукции или устройств для ее потребления наряду с рекламой алкоголя и табачных изделий.
Эпизодические упоминания такой продукции предлагается разрешить для детей старше 12 лет, но без демонстрации ее и при указании на опасность потребления.