HBO объявил имена актеров, которые появятся в приквеле-сериале «Оно»

Стриминговый сервис HBO Max объявил имена актеров, которые снимутся в готовящемся хоррор-сериале «Welcome to Derry» («Добро пожаловать в Дерри») — приквела фильмов «Оно» и «Оно-2», пишет Deadine.
Роли в шоу исполнят Тейлур Пейдж, Йован Адепо, Крис Чок и Джеймс Ремар. Ранее в кинофраншизе они не появлялись. Это подтверждает, что действие сериала разворачивается в той же вселенной и расширяет ее, однако не пересекается с судьбами знакомых нам персонажей.
Сценарий первой серии напишет Джейсон Фукс («Ла-Ла Ленд», «Клан Сопрано», «Оно-2»). Энди Мускьетти, режиссер «Оно» и «Оно-2», поставит нескольких эпизодов, включая первый.
Подробности сюжета пока неизвестны. Что касается шоураннеров, в этом качестве выступят Энди и Барбара Мускьетти, а Джейсон Фукс и Брэд Калеб Кейн станут сошоураннерами.