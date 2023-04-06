HBO объявил имена актеров, которые появятся в приквеле-сериале «Оно»

Роли в шоу исполнят Тейлур Пейдж, Йован Адепо, Крис Чок и Джеймс Ремар. Ранее в кинофраншизе они не появлялись. Это подтверждает, что действие сериала разворачивается в той же вселенной и расширяет ее, однако не пересекается с судьбами знакомых нам персонажей.