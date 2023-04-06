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HBO объявил имена актеров, которые появятся в приквеле-сериале «Оно»

Илья Голубев
Сегодня в 22:05

Стриминговый сервис HBO Max объявил имена актеров, которые снимутся в готовящемся хоррор-сериале «Welcome to Derry» («Добро пожаловать в Дерри») — приквела фильмов «Оно» и «Оно-2», пишет Deadine.

Роли в шоу исполнят Тейлур Пейдж, Йован Адепо, Крис Чок и Джеймс Ремар. Ранее в кинофраншизе они не появлялись. Это подтверждает, что действие сериала разворачивается в той же вселенной и расширяет ее, однако не пересекается с судьбами знакомых нам персонажей.

Сценарий первой серии напишет Джейсон Фукс («Ла-Ла Ленд», «Клан Сопрано», «Оно-2»). Энди Мускьетти, режиссер «Оно» и «Оно-2», поставит нескольких эпизодов, включая первый.

Подробности сюжета пока неизвестны. Что касается шоураннеров, в этом качестве выступят Энди и Барбара Мускьетти, а Джейсон Фукс и Брэд Калеб Кейн станут сошоураннерами.

Фильмы «Оно» и «Оно-2» вместе собрали в прокате более 1,7 млрд долларов. Наши рецензии на них вы можете прочитать здесь и здесь.

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Джейсон ФуксКрис ЧокДжеймс Ремар
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