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Apple TV+ опубликовал трейлер документального проекта «Все еще: фильм о Майкле Джее Фоксе»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:31

На ютуб-канале Apple TV опубликовали трейлер документальной картины «Все еще: фильм о Майкле Джее Фоксе» («Still: a Michael J.Fox Movie»), которая выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+ 12 мая.

В ленте актер Майкл Дж.Фокс, известный по роли Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее», расскажет о своей жизни, кинокарьере и продолжительной борьбе с болезнью Паркинсона — ее у артиста диагностировали в возрасте 29 лет.

Фильм покажет архивные кадры и фрагменты киноработ, в которых принимал участие Фокс. Создатели картины называют ее «личной и честной, созданной с беспрецедентным доступом к Фоксу и его семье».

Лента, как отметили ее авторы, «исследует, что происходит, когда неизлечимый оптимист встречается лицом к лицу с неизлечимым заболеванием». «Я крутой сукин сын», — заявляет в трейлере документального проекта сам Фокс.

Режиссером фильма выступил Дэвис Гуггенхайм. Продюсерами проекта стали Гуггенхайм, Аннетт Марин, Уилл Коэн, Джонатан Кинг, Лорен Пауэлл Джобс, Джонатан Сильберберг, Николь Стотт и Нелли Фортепберри.

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Майкл ФоксДэвис ГуггенхаймДжонатан Кинг
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