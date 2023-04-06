Apple TV+ опубликовал трейлер документального проекта «Все еще: фильм о Майкле Джее Фоксе»

В ленте актер Майкл Дж.Фокс, известный по роли Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее», расскажет о своей жизни, кинокарьере и продолжительной борьбе с болезнью Паркинсона — ее у артиста диагностировали в возрасте 29 лет.