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В Ивановской области задержали стримера, ударившего дочь в эфире

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:58

В Ивановской области задержали стримера Дмитрия Серова, ударившего свою дочь в прямом эфире. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Мужчина довел ребенка до слез и не позволил девочке уйти домой к маме.

Областной СК начал проверку размещенной в интернете информации о «возможных противоправных действиях местного жителя в отношении несовершеннолетних».

«Опека проинформирована о происшествии. Просмотрели свои базы семей, состоящих на учете: в них данный гражданин не значится. Работники опеки ждут результатов проверки и готовы незамедлительно выехать вместе с полицией на место», — заявила «Подъему» уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Океанская.

Дмитрий Серов живет в Кохме, пишет издание. Его дочь живет с матерью, которая развелась с мужчиной после нескольких лет жалоб на побои. «Подъем» уточняет, что Серов был судим.

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