В Ивановской области задержали стримера, ударившего дочь в эфире

«Опека проинформирована о происшествии. Просмотрели свои базы семей, состоящих на учете: в них данный гражданин не значится. Работники опеки ждут результатов проверки и готовы незамедлительно выехать вместе с полицией на место», — заявила «Подъему» уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Океанская.