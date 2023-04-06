Джон Сина спродюсирует документальный сериал о рестлерах WWE

Проект выпустит стриминговый сервис Roku. В сериале будет восемь эпизодов. В них молодые рестлеры будут бороться за то, чтобы стать звездами шоу WWE. Среди участников «WWE: Recruits» будут как женщины, так и мужчины.
Когда сериал выйдет на экраны, пока неизвестно. В данный момент проходят съемки, они в том числе велись на шоу «Wrestle Mania 39» в калифорнийском Инглвуде. Среди продюсеров проекта — Артур Смит, Фрэнк Синтон, Иэн Маллахан и Дэн Бэйм.
В «WWE: Recruits» можно будет увидеть известных рестлеров, таких как Этторе Эван, Бьянка Белэйр, Пол Левеск, Шон Майклс и Рик Флэр. Также в эпизодах шоу появится и сам Сина, 13 раз выигрывавший чемпионат WWE.
«Миллионы людей по всему миру смотрят и мечтают, но только считаным экстраординарным людям удается стать суперзвездами WWE. Я так рад представить „WWE: Recruits“ на Roku Channel и с нетерепнием жду, как мы покажем зрителям эксклюзивную полноценную перспективу того, как WWE воплощает в реальность мечты талантливых молодых людей», — заявил Сина.