Джон Сина спродюсирует документальный сериал о рестлерах WWE

«Миллионы людей по всему миру смотрят и мечтают, но только считаным экстраординарным людям удается стать суперзвездами WWE. Я так рад представить „WWE: Recruits“ на Roku Channel и с нетерепнием жду, как мы покажем зрителям эксклюзивную полноценную перспективу того, как WWE воплощает в реальность мечты талантливых молодых людей», — заявил Сина.