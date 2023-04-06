20 мая «Сбер» проведет юбилейный «Зеленый марафон» в 60 городах России совместно с благотворительным фондом «Вклад в будущее». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
На старт выйдут десятки тысяч бегунов — это будет один из самых массовых спортивных мероприятий в стране. Все средства, собранные от регистрации участников забега и благотворительных пожертвований на портале «СберВместе», будут направлены на высадку деревьев в регионах проведения «Зеленого марафона».
В Москве забег пройдет на Васильевском спуске. В программе — дистанции на 500 м (для детей), 4,2 км (в том числе в командном зачете), 10 км (включая отдельный зачет для людей на инвалидных колясках), 21,1 и 42,2 км, а также впервые скандинавская ходьба на 4,2 км.
«Зеленый марафон» также пройдет в Абакане, Астрахани, Барнауле, Братске, Владивостоке, Владимире, Екатеринбурге, Иванове, Иркутске, Калининграде, Калуге, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Омске, Орле, Перми, Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Саратове, Сочи, Ставрополе, Сургуте, Твери, Туле, Тюмени, Ульяновске, Хабаровске, Чебоксарах, Чите, Якутске и других городах.
Зарегистрироваться на забег можно здесь. Для зрителей и болельщиков в этот день состоятся праздничные концерты и другие спортивные активности.