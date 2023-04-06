В Москве забег пройдет на Васильевском спуске. В программе — дистанции на 500 м (для детей), 4,2 км (в том числе в командном зачете), 10 км (включая отдельный зачет для людей на инвалидных колясках), 21,1 и 42,2 км, а также впервые скандинавская ходьба на 4,2 км.