Патрик Джей Адамс возвращается в прошлое в русскоязычном трейлере сериала «План Б»

В сети появился русскоязычный трейлер сериала «План Б». Его премьера состоится на «Амедиатеке» 17 апреля.
Сюжет рассказывает историю Филиппа, которые обнаруживает, что может вернуться в прошлое. Он воспринимает это как шанс наладить свою жизнь: брак трещит по швам, семья рушится, а на работе все трещит по швам.
Режиссером выступил Жан-Франсуа Асселин. Он также написал сценарий совместно с Линн Камм. В главной роли «Плана Б» сыграл Патрик Джейн Адамс, наиболее известный благодаря своей роли Майка Росса в телесериале канала «Форс-мажоры».
Помимо него, в ленте снимаются Александра Петрачук, Антуан Яред, Карин Ванасс, Франсуа Арно, Катрин Беруб, Шерри Миллер
и Соня Иезавель Коте.