Мероприятие объединит на одной сцене хор ГМПИ имени Ипполитова-Иванова, орган и терменвокс — уникальный бесконтактный музыкальный инструмент, изобретенный физиком-акустиком Львом Терменом в 1919 году. Сыграет на нем музыкант и композитор Петр Термен, правнук Льва Термена. За звучание органа Hauptwerk, дополненного синтезаторами UVI, ответит известный органист и композитор Игорь Гольденберг.