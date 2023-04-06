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В Mutabor пройдут «Звуковые мутации» — аудиовизуальный эксперимент из микса классики и электроники

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:55

13 апреля в московском клубе Mutabor пройдет аудиовизуальный эксперимент «Звуковые мутации», который соединит классическую академическую и электронную музыку с хором в жанре фантазийных импровизаций. В нем примут участие Петр Термен, Игорь Гольденберг и камерный хор под руководством Владимира Науменко, рассказали «Афише Daily» организаторы.

Мероприятие объединит на одной сцене хор ГМПИ имени Ипполитова-Иванова, орган и терменвокс — уникальный бесконтактный музыкальный инструмент, изобретенный физиком-акустиком Львом Терменом в 1919 году. Сыграет на нем музыкант и композитор Петр Термен, правнук Льва Термена. За звучание органа Hauptwerk, дополненного синтезаторами UVI, ответит известный органист и композитор Игорь Гольденберг.

Слушателей ждет путешествие от традиционного звучания хора, органа и терменвокса через звуковые мутации классических произведений к премьерам современной академической музыки. В программе музыка Сен-Санса, Сати, Дебюсси, Мессиана, Орфа, Вангелиса и других композиторов.

«Звуковые мутации» станет продолжением цикла событий «µскусство». Этот формат объединяет мероприятия в жанрах современной композиторской музыки, хореографии и театрального действия.

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