13 апреля в московском клубе Mutabor пройдет аудиовизуальный эксперимент «Звуковые мутации», который соединит классическую академическую и электронную музыку с хором в жанре фантазийных импровизаций. В нем примут участие Петр Термен, Игорь Гольденберг и камерный хор под руководством Владимира Науменко, рассказали «Афише Daily» организаторы.
Мероприятие объединит на одной сцене хор ГМПИ имени Ипполитова-Иванова, орган и терменвокс — уникальный бесконтактный музыкальный инструмент, изобретенный физиком-акустиком Львом Терменом в 1919 году. Сыграет на нем музыкант и композитор Петр Термен, правнук Льва Термена. За звучание органа Hauptwerk, дополненного синтезаторами UVI, ответит известный органист и композитор Игорь Гольденберг.
Слушателей ждет путешествие от традиционного звучания хора, органа и терменвокса через звуковые мутации классических произведений к премьерам современной академической музыки. В программе музыка Сен-Санса, Сати, Дебюсси, Мессиана, Орфа, Вангелиса и других композиторов.
«Звуковые мутации» станет продолжением цикла событий «µскусство». Этот формат объединяет мероприятия в жанрах современной композиторской музыки, хореографии и театрального действия.