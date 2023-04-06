Реклама
Новости

Жителей Калининградской области начали обзванивать с предложением службы по контракту

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:55

С 6 апреля жителей Калининградской области начнут обзванивать для набора на службу по контракту «в рамках информационной кампании» Минобороны РФ, сообщает издание «Новый Калининград».

Начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков заявил, что звонки «носят информационный характер», а решение заключать контракт остается добровольным. «Звонки будут осуществляться только с региональных телефонных номеров без использования мессенджеров», — уточнил он.

21 марта Baza писал, что в РФ «усилилась агитация» на военную службу по контракту. Телеграм-канал заметил рекламу в пабликах городов и поселений, ЗАГСов, библиотек и спортивных детских школ. Военнослужащим по контракту предлагают высокую зарплату, социальные гарантии и льготы.

Ранее Baza сообщал, что в Подмосковье запустят «массовую агитацию» с призывом идти в контрактную армию. Там 17 марта, по данным телеграм-канала, прошло совещание с зампредседателя областного правительства Марией Нагорной. В других субъектах такие совещания тоже состоялись, отметил Baza со ссылкой на соцсети.

расскажите друзьям
теги
Минобороны России
люди
Дмитрий Лысков
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»