Жителей Калининградской области начали обзванивать с предложением службы по контракту

Ранее Baza сообщал, что в Подмосковье запустят «массовую агитацию» с призывом идти в контрактную армию. Там 17 марта, по данным телеграм-канала, прошло совещание с зампредседателя областного правительства Марией Нагорной. В других субъектах такие совещания тоже состоялись, отметил Baza со ссылкой на соцсети.