Жителей Калининградской области начали обзванивать с предложением службы по контракту

С 6 апреля жителей Калининградской области начнут обзванивать для набора на службу по контракту «в рамках информационной кампании» Минобороны РФ, сообщает издание «Новый Калининград».
Начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков заявил, что звонки «носят информационный характер», а решение заключать контракт остается добровольным. «Звонки будут осуществляться только с региональных телефонных номеров без использования мессенджеров», — уточнил он.
21 марта Baza писал, что в РФ «усилилась агитация» на военную службу по контракту. Телеграм-канал заметил рекламу в пабликах городов и поселений, ЗАГСов, библиотек и спортивных детских школ. Военнослужащим по контракту предлагают высокую зарплату, социальные гарантии и льготы.
Ранее Baza сообщал, что в Подмосковье запустят «массовую агитацию» с призывом идти в контрактную армию. Там 17 марта, по данным телеграм-канала, прошло совещание с зампредседателя областного правительства Марией Нагорной. В других субъектах такие совещания тоже состоялись, отметил Baza со ссылкой на соцсети.