«Женщины могут распоряжаться своим телом»: госсекретарша Франции Марлен Шьяппа снялась для Playboy

Еще до начала политической карьеры Шьяппа поддерживала феминизм: вела блог, посвященный сложностям материнства, и выпустила десятки книг, акцентирующих внимание на проблемах женщин. Среди них есть и эротические романы, опубликованные под псевдонимом Мари Минелли. В 2017 году ее назначили министркой по вопросам гендерного равенства, и на этом посту она подготовила законопроект о борьбе с насилием в отношении женщин: в его рамках зафиксировали возраст сексуального согласия, ужесточили наказание за изнасилование и ввели штрафы за публичные домогательства к женщинам. В 12-страничном интервью для Playboy Шьяппа рассуждает о феминизме и сексуальной свободе женщин.