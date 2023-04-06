«Женщины могут распоряжаться своим телом»: госсекретарша Франции Марлен Шьяппа снялась для Playboy

Марлен Шьяппа, государственная секретарша при премьер-министрке Франции по вопросам социальной экономики и общественной жизни, снялась для апрельского выпуска французского Playboy. На заглавной фотографии политическая деятельница позирует в белом платье с флагом Франции на заднем плане. Название журнала стилизовали в тех же цветах — синем, белом и красном.
Несмотря на то что Шьяппа на снимке одета, она подверглась критике других политических деятелей. Французская газета Le Parisien сообщает, что премьер-министрка страны Элизабет Борн буквально сделала «выговор» госсекретарше, позвонив ей и заявив, что фотосессия выглядит «совершенно неуместно, особенно в нынешний период». Лидер левой оппозиции Жан-Люк Меланшон тоже осудил это решение: «В стране, где президент дает интервью Pif (речь о Pif Gadget — знаменитом французском журнале комиксов. — Прим. ред.), а его министрка Шьяппа — Playboy, проблему по-прежнему видят в оппозиции. Франция сходит с ума», — написал он в твиттере.
Сама госсекретарша отстаивает свое право самостоятельно решать, в каких фотосессиях принимать участие и на обложках каких журналов появляться. «Во все времена было важно защищать право женщин распоряжаться своим телом. Во Франции женщины свободны. Нравится это ретроградам и лицемерам или нет», — заявила она в соцсетях.
Еще до начала политической карьеры Шьяппа поддерживала феминизм: вела блог, посвященный сложностям материнства, и выпустила десятки книг, акцентирующих внимание на проблемах женщин. Среди них есть и эротические романы, опубликованные под псевдонимом Мари Минелли. В 2017 году ее назначили министркой по вопросам гендерного равенства, и на этом посту она подготовила законопроект о борьбе с насилием в отношении женщин: в его рамках зафиксировали возраст сексуального согласия, ужесточили наказание за изнасилование и ввели штрафы за публичные домогательства к женщинам. В 12-страничном интервью для Playboy Шьяппа рассуждает о феминизме и сексуальной свободе женщин.