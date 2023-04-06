Актерский состав «Школы рока» воссоединится к 20-летию фильма

Однако артист не уточнил, будет ли это воссоединение в виде фильма, специального выпуска или просто встречи. Блэк пообещал поделиться фото и видео со встречи в соцсетях.
«Всем этим детям было по 10 лет, когда мы снимали фильм, а сейчас им уже по 30. Мы соберемся вместе и устроим 20-летнюю годовщину. Мы любим джемить», — сказал он.
В «Школе рока» 2003 года учитель на замене Дьюи Финн (Джек Блэк) собрал талантливых пятиклассников и создал рок-группу, которая навсегда изменит их жизни. Однажды он подглядел, кто и как играет на классической гитаре, контрабасе, тарелке и фортепиано, и заменил инструменты на электрогитару, бас-гитару, ударную установку и синтезатор.
В прокате лента собрала более 130 млн долларов по всему миру при затратах на производство в 35 млн. В фильме также снимались Джоан Кьюсак, Майк Уайт, Сара Силверман и Миранда Косгроув.
Впервые актеры собирались на 10-летнем юбилее. После этого была поставлена бродвейская постановка по фильму и одноименный ситком на Nickelodeon, который дебютировал в 2016 году и длился три сезона.