Суд оштрафовал «Википедию» за неудаление текста признанной экстремистской песни «Убей мента»

В 2010 году милиция сорвала концерт «Психеи» в екатеринбургском клубе PV из‑за исполнения этой композиции. Сотрудники милиции расценили это как призывы к насилию и оцепили сцену, остановили шоу и начали допрашивать посетителей клуба. Музыканты выступали не внутри клуба, а рядом, на Карьерной улице, и милиционеры заявили, что это не концерт, а «несанкционированный митинг, призывающий к экстремистским действиям».