Суд оштрафовал «Википедию» за неудаление текста признанной экстремистской песни «Убей мента»

Суд в Москве оштрафовал владельца «Википедии» Wikimedia Foundation Inc. на 800 тыс. рублей за неудаление текстов песен группы «Психея», сообщает РБК. С начала российской военной спецоперации на территории Украины по этой причине организацию суммарно оштрафовали на 9 млн рублей.
Издание не уточняет название песни, но отмечает, что в 2010 году Дорогомиловский суд Москвы признал ее экстремистским материалом, а через четыре года суд в Кирове признал ее запрещенной к распространению в РФ информацией. Речь идет о песне «Убей мента».
В 2010 году милиция сорвала концерт «Психеи» в екатеринбургском клубе PV из‑за исполнения этой композиции. Сотрудники милиции расценили это как призывы к насилию и оцепили сцену, остановили шоу и начали допрашивать посетителей клуба. Музыканты выступали не внутри клуба, а рядом, на Карьерной улице, и милиционеры заявили, что это не концерт, а «несанкционированный митинг, призывающий к экстремистским действиям».