На Okko вышли документалки о благотворителях и детях с особенностями развития

6 апреля в онлайн-кинотеатре Okko состоялись премьеры двух документальных фильмов — «30 лет добра» и «Мама, короче говоря, пора жить как раньше». Пару дней назад ленты показывали в кинотеатре «Художественный».
«30 лет добра»
Как изменилась российская благотворительность за 30 лет — от усилий энтузиастов к системной помощи
Героями фильма стали люди, стоящие у истоков благотворительности в России. Нюта Федермессер, Константин Хабенский, Екатерина Бартош, Татьяна Друбич, Гор Нахапетян, Мария Миронова, Елена Орочко, Юлия Райская, Наиля Новожилова и Мария Студеникина расскажут, как постепенно в стране зарождалась культура принятия помощи и заботы.
«За последние 30 лет благотворительность трансформировалась из сомнительной активности или точечной помощи в огромный отлаженный механизм», — поделилась генеральный продюсер проекта «ПОС.DOC» Софико Шеварднадзе.
«Умирающих больных не замечали. Считалось, что в паллиативную сферу работать идут или фрики, или неудачники. Сейчас у нас есть стандарт паллиативной помощи, и каждый человек знает, что это не больно, не страшно, не стыдно и не одиноко», — рассказала учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.
«Мама, короче говоря, пора жить как раньше»
Инструкция для особенных детей и их родителей
Фильм о том, как создавать для особенного ребенка здоровую среду, для тех, кто недавно столкнулся с детскими диагнозами. Особенные дети — это обычные дети, просто немного другие.
Режиссер Татьяна Ушенко показала истории Степы Кузнецова и его мамы Татьяны, семьи Михайловых и семьи Арнапольских.
«Несмотря на сложную жизненную ситуацию, родители находят в себе силы и оптимизм, чтобы создавать условия для полноценной жизни своих детей: интересные занятия, путешествия, общение, просто то, что доставляет удовольствие. Эта внутрисемейная инклюзия в первую очередь мотивирует самих детей и позволяет им почувствовать, что они вправе жить так же, как их ровесники, а не в депрессии и изоляции», — сказала генеральный продюсер фильма Нино Маисаиа.