На Okko вышли документалки о благотворителях и детях с особенностями развития

«Несмотря на сложную жизненную ситуацию, родители находят в себе силы и оптимизм, чтобы создавать условия для полноценной жизни своих детей: интересные занятия, путешествия, общение, просто то, что доставляет удовольствие. Эта внутрисемейная инклюзия в первую очередь мотивирует самих детей и позволяет им почувствовать, что они вправе жить так же, как их ровесники, а не в депрессии и изоляции», — сказала генеральный продюсер фильма Нино Маисаиа.