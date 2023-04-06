В Нидерландах сорт тюльпанов назвали в честь супруги Байдена

Байден произнесла речь, сказав, что для нее большая честь участвовать в этой традиции. «В это счастливое время пусть ослепительный оранжевый цвет этих тюльпанов будет <…> маяком для дружбы, которую мы продолжаем укреплять сегодня», — отметила она.