Реклама
Новости

В Нидерландах сорт тюльпанов назвали в честь супруги Байдена

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:16

Нидерланды назвали один из сортов тюльпанов в честь супруги президента США Джо Байдена — Джилл. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Первая леди приняла оранжевые тюльпаны с махровыми лепестками сорта «Джилл Байден» от посла Нидерландов в США Андре Хаспелса во время церемонии в его официальной резиденции.

Байден произнесла речь, сказав, что для нее большая честь участвовать в этой традиции. «В это счастливое время пусть ослепительный оранжевый цвет этих тюльпанов будет <…> маяком для дружбы, которую мы продолжаем укреплять сегодня», — отметила она.

За всю историю Нидерланды называли сорта тюльпанов в честь первой леди США семь раз, начиная с конца 1800-х годов с Френсис Кливленд. В 2004 году свой тюльпан получила жена Джорджа Буша, Лора.

По словам Хаспелса, увлечение голландцев тюльпанами началось в 1954 году, когда ботаник Карл Клузиус посадил луковицы тюльпанов в саду Лейденского университета.

расскажите друзьям
люди
Джозеф БайденДжордж БушДжилл Байден
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»