В Нидерландах сорт тюльпанов назвали в честь супруги Байдена

Нидерланды назвали один из сортов тюльпанов в честь супруги президента США Джо Байдена — Джилл. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Первая леди приняла оранжевые тюльпаны с махровыми лепестками сорта «Джилл Байден» от посла Нидерландов в США Андре Хаспелса во время церемонии в его официальной резиденции.
Байден произнесла речь, сказав, что для нее большая честь участвовать в этой традиции. «В это счастливое время пусть ослепительный оранжевый цвет этих тюльпанов будет <…> маяком для дружбы, которую мы продолжаем укреплять сегодня», — отметила она.
За всю историю Нидерланды называли сорта тюльпанов в честь первой леди США семь раз, начиная с конца 1800-х годов с Френсис Кливленд. В 2004 году свой тюльпан получила жена Джорджа Буша, Лора.
По словам Хаспелса, увлечение голландцев тюльпанами началось в 1954 году, когда ботаник Карл Клузиус посадил луковицы тюльпанов в саду Лейденского университета.