«Ты знаешь, что делаешь, сладкий пирожок!»: мама модельера оценивает наряды знаменитостей

Одно из самых ярких замечаний от Адель досталось наряду, который актриса выбрала для парижской премьеры «Дюны» в 2021 году. Взглянув на кроп-топ и длинную облегающую юбку, подол которой обрамлен мехом, женщина заявила, что этот наряд такой невероятный, что мог бы сразить дракона наповал. Ярко-розовое платье, которое Зендая надела на премьеру фильма «Человек-паук: Возвращение домой», особенно понравилось маме блогера как минимум потому, что оно подходит к ее кроксам того же цвета. Некоторые реплики в адрес знаменитости были особенно нежными: «Ты знаешь, что делаешь, сладкий пирожок! Молодец», — так Адель высказалась о фотографии, где звезда «Эйфории» позирует в ярко-желтом платье на церемонии вручения «Оскара» в 2021 году. А когда героине видео не понравился один из нарядов, она добавила фразу «прости, милая». Зрители уже знают, что Адель обычно строга в своих оценках, но Зендае она дважды поставила девять баллов, чем поразила сына и его подписчиков.