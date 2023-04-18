«Ты знаешь, что делаешь, сладкий пирожок!»: мама модельера оценивает наряды знаменитостей

Модельер и тиктокер Эйтан Броуд не только демонстрирует зрителям свои аутфиты и делится новыми приобретениями, но и часто просит маму Адель стать героиней его роликов. В его аккаунте даже есть отдельная рубрика, в рамках которой женщина комментирует наряды знаменитостей и дает им оценку от 1 до 10. В одном из недавних видео Броуд попросил взглянуть на наряды Зендаи, которые та надевала на торжественные мероприятия.
Одно из самых ярких замечаний от Адель досталось наряду, который актриса выбрала для парижской премьеры «Дюны» в 2021 году. Взглянув на кроп-топ и длинную облегающую юбку, подол которой обрамлен мехом, женщина заявила, что этот наряд такой невероятный, что мог бы сразить дракона наповал. Ярко-розовое платье, которое Зендая надела на премьеру фильма «Человек-паук: Возвращение домой», особенно понравилось маме блогера как минимум потому, что оно подходит к ее кроксам того же цвета. Некоторые реплики в адрес знаменитости были особенно нежными: «Ты знаешь, что делаешь, сладкий пирожок! Молодец», — так Адель высказалась о фотографии, где звезда «Эйфории» позирует в ярко-желтом платье на церемонии вручения «Оскара» в 2021 году. А когда героине видео не понравился один из нарядов, она добавила фразу «прости, милая». Зрители уже знают, что Адель обычно строга в своих оценках, но Зендае она дважды поставила девять баллов, чем поразила сына и его подписчиков.
«[Адель] поклонница Зендаи, никогда не видела, чтобы она кого‑то оценивала выше!» — пишут под роликом. Также комментаторы утверждают, что «не согласны с конечными оценками, но поддерживают большинство критических замечаний».