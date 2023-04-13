«Путешествие в глубины человеческого сердца»: как устроен Музей разорванных отношений

Там же опубликованы некоторые «хроники отношений», которыми делились посетители выставок, отдавая свой «экспонат». Например, так описаны два кольца с сердечками: «14,5 лет, 4 страны и 3 кольца. Я потеряла первое кольцо в канализации, и он заменил его. Я сломала второе, пытаясь придать ему прежнюю форму, и он заменил его. Я очень внимательно присматривала за третьим, понимая, насколько это, должно быть, важно для него. Он бросил меня». Мужчина из Хельсинки принес рисунок, который ему и его бывшей возлюбленной вручил незнакомец в супермаркете, пока они выбирали пиццу для вечернего просмотра фильма. «Ваша любовь кажется такой особенной, поэтому я хотел подарить вам это», — сказал он паре. «Она была моей второй половинкой, моим лучшим другом, любовью всей моей жизни», — пишет мужчина, который не нашел в себе сил просто выбросить этот рисунок после тяжелого расставания.