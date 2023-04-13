«Путешествие в глубины человеческого сердца»: как устроен Музей разорванных отношений

В 2006 году Олинка Виштица и Дражен Грубишич вели очередной долгий ночной разговор, пытаясь попрощаться друг с другом: их отношения подходили к концу. Они понимали, что все пережитые вместе моменты продолжают храниться в повседневных предметах, которые можно считать артефактами их любви, но которые больно хранить после разлуки. Тогда они решили собрать небольшую коллекцию таких вещей, и их поддержали друзья, которые тоже пережили расставание.
Сначала задумка воплотилась в виде небольшого художественного проекта, который можно было показать на арт-фестивалях. Но коллекция привлекала к себе все больше и больше внимания, и в итоге кураторы превратили ее в гастролирующую выставку. В 2010 году у нее появилось постоянное помещение в Загребе — его назвали Музеем разорванных отношений. Коллекция музея пополняется до сих пор. Сейчас в ней насчитывается более 3000 предметов, и их становится все больше с каждой новой выставкой — они прошли уже в 32 странах.
У Музея есть собственный сайт, куда желающие могут отправить фотографию и истории предметов, которые связаны с их бывшими возлюбленными. Кураторы предлагают не стирать из памяти все, что ассоциируется с болезненным опытом, а «отправить свой экспонат в музей и принять участие в создании коллективной эмоциональной истории».
Там же опубликованы некоторые «хроники отношений», которыми делились посетители выставок, отдавая свой «экспонат». Например, так описаны два кольца с сердечками: «14,5 лет, 4 страны и 3 кольца. Я потеряла первое кольцо в канализации, и он заменил его. Я сломала второе, пытаясь придать ему прежнюю форму, и он заменил его. Я очень внимательно присматривала за третьим, понимая, насколько это, должно быть, важно для него. Он бросил меня». Мужчина из Хельсинки принес рисунок, который ему и его бывшей возлюбленной вручил незнакомец в супермаркете, пока они выбирали пиццу для вечернего просмотра фильма. «Ваша любовь кажется такой особенной, поэтому я хотел подарить вам это», — сказал он паре. «Она была моей второй половинкой, моим лучшим другом, любовью всей моей жизни», — пишет мужчина, который не нашел в себе сил просто выбросить этот рисунок после тяжелого расставания.
«Это музей о любви и жизни. Люди находят утешение в осознании того, что все мы проходим через одни и те же американские горки эмоций, когда речь заходит о любви, — объясняет Шарлотта Фуэнтес, менеджерка по коллекциям. — Музей разорванных отношений — это приглашение в чуткое путешествие в глубины человеческого сердца».
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