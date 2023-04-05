Послушайте новый сингл с сольного альбома гитариста The Strokes

Гитарист и автор песен гаражной инди-группы The Strokes Альберт Хаммонд анонсировал свой новый сольный альбом «Melodies On Hiatus» и выпустил сингл с него. Пластинка увидит свет 23 июня.
Это уже пятый сольный альбом продуктивного музыканта. Лонгплей записан совместно с американо-канадской композиторкой Саймон Уилкокс. Среди приглашенных музыкантов числятся Стив Стивенс из Arctic Monkeys и Мэтт Хелдерс из Rainsford.
The Strokes начали играть в начале нулевых и навсегда изменили британскую инди-сцену. Группа выступает и записывается и сейчас, последний их альбом, «The New Abnormal», вышел в 2020 году. Нашу рецензию на него вы можете прочитать здесь.