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ФСБ сообщила об украинском легкомоторном самолете, залетевшем в Брянскую область

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:57

Украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в Брянской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на погрануправление ФСБ. Пилота задержали.

Телеграм-канал Mash сначала опубликовал фото задержанного пилота, затем — видео. По словам источника телеграм-канала Shot, А-22 производства украинской компании «Аэропракт» был поврежден из стрелкового оружия, из‑за чего пилоту пришлось совершить аварийную посадку.

Baza и Mash выложили видео допроса человека, как утверждается, пилота украинского самолета. Он представился гражданским пилотом Александром Морозовым, севшим за штурвал впервые с начала боевых действий в его стране. Документ при себе у него не было.

Морозов на видео рассказывает, что он выполнял задание за 50 тыс. гривен: ему нужно было следовать за другим легкомоторным самолетом на высоте 50 метров и по команде ведущего пилота сделать фотографию — заснять местность и проверить работу украинской ПВО. При себе у него были бронежилет и автомат.

Задержанный не знал, что попал в воздушное пространство РФ. По его словам, он должен был лететь на юг Украины. Baza со ссылкой на следствие пишет, что предварительная версия — Морозов занимался разведкой по заданию ВСУ.

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Александр Морозов
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