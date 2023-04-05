ФСБ сообщила об украинском легкомоторном самолете, залетевшем в Брянскую область

Морозов на видео рассказывает, что он выполнял задание за 50 тыс. гривен: ему нужно было следовать за другим легкомоторным самолетом на высоте 50 метров и по команде ведущего пилота сделать фотографию — заснять местность и проверить работу украинской ПВО. При себе у него были бронежилет и автомат.