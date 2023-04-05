Пользователи Android смогут полностью удалять свои данные из приложений

Корпорация Google в ближайшем будущем обяжет разработчиков приложений для Android озаботиться полным удалением аккаунтов пользователей по их желанию. Эта информация появилась в блоге разработчиков платформы.
Таким образом разработчики хотят «обучить» пользователей лучше распоряжаться своими данными. Новые настройки позволят удалить данные полностью или частично. Например, можно будет удалить определенный контент (например, загруженные данные), но оставить остальную информацию.
Нововведения будут появляться в маркете Google Play постепенно. Разработчикам необходимо отчитаться о безопасности использования их приложений до 7 декабря этого года, хотя до 31 мая они могут попросить Google о продлении этого срока.
Пользователей начнут уведомлять об изменениях в функционале приложений в начале 2024 года, поэтому рассчитывать на скорое появление этой возможности у всех них не стоит.