СК проверит комиков Долгополова и Оганисяна. Они разыграли сцену вручения бюста блогеру Фомину

Депутат Госдумы Яна Лантратова попросила СК проверить комиков. «Юмор на человеческой трагедии — преступление. Люди хотят дешевой славы на крови. Общество должно реагировать. Это в наших силах — дать им понять, что кощунственный юмор нам не нужен», — написала она. Лантратова неоднократно просила ведомство о проверках тех или иных личностей или организаций.