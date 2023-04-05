СК проверит комиков Долгополова и Оганисяна. Они разыграли сцену вручения бюста блогеру Фомину

Следственный комитет РФ проведет проверку комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна, разыгравших на сцене обстоятельства убийства блогера Максима Фомина (известен под псевдонимом Владлен Татарский), сообщает ТАСС. Этого просили депутат Госдумы и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Роликом поделился один из зрителей концерта Оганисяна в Берлине. На нем видно, как на сцену выходит Долгополов и вручает тому статуэтку в пакете, пародируя обвиняемую в теракте в петербургском кафе Дарью Трепову. Оганисян ставит подарок рядом на табуретку.
Депутат Госдумы Яна Лантратова попросила СК проверить комиков. «Юмор на человеческой трагедии — преступление. Люди хотят дешевой славы на крови. Общество должно реагировать. Это в наших силах — дать им понять, что кощунственный юмор нам не нужен», — написала она. Лантратова неоднократно просила ведомство о проверках тех или иных личностей или организаций.
«Считаю, что все общество должно возмутиться подобными действиями в знак солидарности с родными пострадавших и заставить „комиков“ извиниться», — считает Мизулина. Она заподозрила комиков в одобрении терроризма.
Телеграм-канал Mash пишет, что некое общественное движение «Армия защитников Отечества» попросило СК либо завести на Оганисяна и Долгополова дело за пособничество терроризму, либо запретить им въезд в РФ пожизненно.