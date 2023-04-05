Реклама
Новости

СК проверит комиков Долгополова и Оганисяна. Они разыграли сцену вручения бюста блогеру Фомину

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:58

Следственный комитет РФ проведет проверку комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна, разыгравших на сцене обстоятельства убийства блогера Максима Фомина (известен под псевдонимом Владлен Татарский), сообщает ТАСС. Этого просили депутат Госдумы и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Роликом поделился один из зрителей концерта Оганисяна в Берлине. На нем видно, как на сцену выходит Долгополов и вручает тому статуэтку в пакете, пародируя обвиняемую в теракте в петербургском кафе Дарью Трепову. Оганисян ставит подарок рядом на табуретку.

Депутат Госдумы Яна Лантратова попросила СК проверить комиков. «Юмор на человеческой трагедии — преступление. Люди хотят дешевой славы на крови. Общество должно реагировать. Это в наших силах — дать им понять, что кощунственный юмор нам не нужен», — написала она. Лантратова неоднократно просила ведомство о проверках тех или иных личностей или организаций.

«Считаю, что все общество должно возмутиться подобными действиями в знак солидарности с родными пострадавших и заставить „комиков“ извиниться», — считает Мизулина. Она заподозрила комиков в одобрении терроризма.

Телеграм-канал Mash пишет, что некое общественное движение «Армия защитников Отечества» попросило СК либо завести на Оганисяна и Долгополова дело за пособничество терроризму, либо запретить им въезд в РФ пожизненно.

расскажите друзьям
теги
ГосдумаСледственный комитет
люди
Александр ДолгополовЕкатерина МизулинаЯна ЛантратоваМаксим ФоминВладлен ТатарскийДарья Трепова
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»