Johnson & Johnson выделит 8,9 млрд долларов для урегулирования всех исков из‑за присыпки

Вице-президент компании по судебным разбирательствам Эрик Хаас отмечает, что Johnson & Johnson решила выплатить компенсацию истцам, чтобы избежать дела о банкротстве. Ранее профильный суд признал, что разрешение всех заявлений может растянуться на десятилетия и повлечь серьезные финансовые проблемы.