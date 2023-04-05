Johnson & Johnson выделит 8,9 млрд долларов для урегулирования всех исков из‑за присыпки

Американская компания Johnson & Johnson готова потратить 8,9 млрд долларов на урегулирование всех исков из‑за детской присыпки. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте компании.
Истцы утверждали, что продукция производителя на основе талька содержит следы асбеста, который увеличивает риск развития онкологических заболеваний. Асбест мог попасть в товары J&J, поскольку часто залегает рядом с тальком.
Эти деньги Johnson & Johnson планирует выплачивать в течение 25 лет. Сумма рассчитана также на урегулирование возможных будущих исков.
Компания отмечает, что этот шаг не является признанием правонарушений. J&J по-прежнему считает свою продукцию на основе талька безопасной.
Вице-президент компании по судебным разбирательствам Эрик Хаас отмечает, что Johnson & Johnson решила выплатить компенсацию истцам, чтобы избежать дела о банкротстве. Ранее профильный суд признал, что разрешение всех заявлений может растянуться на десятилетия и повлечь серьезные финансовые проблемы.