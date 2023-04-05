В Госдуму внесли законопроект о выходных с 1 по 9 мая

Депутаты предлагают перенести на май четыре дня с конца новогодних праздников. Изменения хотят внести в статью 112 («Нерабочие праздничные дни») Трудового кодекса РФ.
«Если мы оперативно примем этот законопроект, то в этом году выходные будут без перерывов — с 29 апреля по 9 мая. А в следующем году и дальше январские праздники будут с 1 по 3 января плюс Рождество (7 января), а майские — без перерывов, с 1 по 9 мая», — сказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
По его словам, регионы и сейчас могут устанавливать дополнительные выходные на майские праздники, однако «они этой возможностью не пользуются». «В прошлом году только Адыгея установила праздничные дни с 1 по 5 мая и с 7 по 10 мая. Мы считаем, что так должны отдыхать люди по всей стране», — отметил депутат. Даванков считает, что «лучше поехать в дополнительные выходные в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами».