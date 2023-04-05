В Госдуму внесли законопроект о выходных с 1 по 9 мая

По его словам, регионы и сейчас могут устанавливать дополнительные выходные на майские праздники, однако «они этой возможностью не пользуются». «В прошлом году только Адыгея установила праздничные дни с 1 по 5 мая и с 7 по 10 мая. Мы считаем, что так должны отдыхать люди по всей стране», — отметил депутат. Даванков считает, что «лучше поехать в дополнительные выходные в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами».