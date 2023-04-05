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Фонд «Твое собачье дело» проведет благотворительную акцию в барах и ресторанах Москвы

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:32

9 апреля фонд помощи бездомным животным «Твое собачье дело» проведет вторую благотворительную акцию в барах и ресторанах Москвы под названием «Собаки в большом городе». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В ста локациях — кафе, барах и ресторанах — весь день будут предлагать special-меню, а также угощения для гостей и собак. Все заработанные с этого средства пойдут на уход, лечение, платную передержку и корм для бездомных собак.

В акции примут участие такие заведения, как Surf Coffee, Rébellion, Punk Fiction, Hachiko, Deep Fried Friends, Found Record Store & Pizzeria, «Ровесник», Blau, Dizengof 99 и другие. Узнать подробнее и ознакомиться с другими заведениями можно здесь.

«Твое собачье дело» — благотворительный фонд, занимающийся выгулом, социализацией, здоровьем и пристройством для 25 собак московского приюта «Печатники», часть из которых живет на платных передержках.

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