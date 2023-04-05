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Эксклюзив на «Афише Daily»: фрагмент «Бюро магических услуг» с Кристофом Вальцем и Сэмом Ниллом

Виктория Шанина
Сегодня в 12:20

6 апреля Global Film выпустит в российский прокат фэнтези «Бюро магических услуг». В преддверии премьеры кинокомпания поделилась с «Афишей Daily» эксклюзивным отрывком из картины.

Фильм рассказывает о тайной фирме волшебников и гоблинов, которые управляют судьбами людей. Главный герой — неуклюжий стажер в необычном бюро Пол Карпентер. Ему поручили найти важный магический артефакт и не рассекретить магическую организацию.

За каждым шагом Пола наблюдает его строгий начальник Деннис Таннер, старший партнер фирмы и член совета директоров. Он не дает спуску стажерам и, вероятно, что‑то скрывает. А еще в фильме появляется глава бюро Хамфри Уэллс — харизматичный, добрый и веселый руководитель, в общем, полная противоположность Денниса.

«Самые обычные клерки работают в весьма необычной фирме. Здесь распутывают самые странные происшествия и занимаются поисками магических артефактов. Непримечательная парочка стажеров –исполнителей среднего звена, даже не подозревает, во что ввязалась, и думает лишь о том, как бы разобраться с рутиной до ужина, желательно не изменив ход истории и не повергнув Вселенную в хаос временных парадоксов. Иначе повышения им точно не видать».
Официальный синопсис «Бюро магических услуг»

Главного героя сыграл Патрик Гибсон («Тюдоры», «Толкин»). В роли Денниса Таннера выступил номинант на премии «Эмми» и «Золотой глобус» Сэм Нилл, а Хамфри Уэллса — Кристоф Вальц, двукратный лауреат премии «Оскар» и обладатель двух «Золотых глобусов».

«Бюро магических услуг» — это экранизация бестселлера Тома Холта «Переносная дверь», за адаптацию книги отвечал сценарист Леон Форд. Режиссером стал Джеффри Уокер («Американская семейка»).

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Сэм НиллПатрик ГибсонКристоф ВальцЛеон ФордДжеффри Уокер
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