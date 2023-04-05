Эксклюзив на «Афише Daily»: фрагмент «Бюро магических услуг» с Кристофом Вальцем и Сэмом Ниллом

«Самые обычные клерки работают в весьма необычной фирме. Здесь распутывают самые странные происшествия и занимаются поисками магических артефактов. Непримечательная парочка стажеров –исполнителей среднего звена, даже не подозревает, во что ввязалась, и думает лишь о том, как бы разобраться с рутиной до ужина, желательно не изменив ход истории и не повергнув Вселенную в хаос временных парадоксов. Иначе повышения им точно не видать».

Официальный синопсис «Бюро магических услуг»