Эксклюзив на «Афише Daily»: фрагмент «Бюро магических услуг» с Кристофом Вальцем и Сэмом Ниллом

6 апреля Global Film выпустит в российский прокат фэнтези «Бюро магических услуг». В преддверии премьеры кинокомпания поделилась с «Афишей Daily» эксклюзивным отрывком из картины.
Фильм рассказывает о тайной фирме волшебников и гоблинов, которые управляют судьбами людей. Главный герой — неуклюжий стажер в необычном бюро Пол Карпентер. Ему поручили найти важный магический артефакт и не рассекретить магическую организацию.
За каждым шагом Пола наблюдает его строгий начальник Деннис Таннер, старший партнер фирмы и член совета директоров. Он не дает спуску стажерам и, вероятно, что‑то скрывает. А еще в фильме появляется глава бюро Хамфри Уэллс — харизматичный, добрый и веселый руководитель, в общем, полная противоположность Денниса.
Главного героя сыграл Патрик Гибсон («Тюдоры», «Толкин»). В роли Денниса Таннера выступил номинант на премии «Эмми» и «Золотой глобус» Сэм Нилл, а Хамфри Уэллса — Кристоф Вальц, двукратный лауреат премии «Оскар» и обладатель двух «Золотых глобусов».
«Бюро магических услуг» — это экранизация бестселлера Тома Холта «Переносная дверь», за адаптацию книги отвечал сценарист Леон Форд. Режиссером стал Джеффри Уокер («Американская семейка»).