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Минпросвещения создало учебник по украинскому языку для школьников

Виктория Шанина
Сегодня в 08:34

Минпросвещения разработало учебное пособие по классическому украинскому языку для учащихся начальных классов, в дальнейшем также будет создан учебник для средней школы. Об этом ТАСС рассказал первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев.

По его словам, обучение в школах присоединенных ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей ведется на русском языке. Однако дети смогут изучать украинский как родной или в качестве факультатива.

«Это правильно, когда человек имеет право по желанию знакомиться и изучать свой родной язык. Мы готовим тот учебник, который действительно отразит всю красоту, всю чистоту того традиционного украинского языка, который в советский период изучался в лучших наших педагогических традициях», — заявил Бугаев.

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Александр Бугаев
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