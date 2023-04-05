Минпросвещения создало учебник по украинскому языку для школьников

«Это правильно, когда человек имеет право по желанию знакомиться и изучать свой родной язык. Мы готовим тот учебник, который действительно отразит всю красоту, всю чистоту того традиционного украинского языка, который в советский период изучался в лучших наших педагогических традициях», — заявил Бугаев.