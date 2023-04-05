Минпросвещения создало учебник по украинскому языку для школьников

Минпросвещения разработало учебное пособие по классическому украинскому языку для учащихся начальных классов, в дальнейшем также будет создан учебник для средней школы. Об этом ТАСС рассказал первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев.
По его словам, обучение в школах присоединенных ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей ведется на русском языке. Однако дети смогут изучать украинский как родной или в качестве факультатива.
«Это правильно, когда человек имеет право по желанию знакомиться и изучать свой родной язык. Мы готовим тот учебник, который действительно отразит всю красоту, всю чистоту того традиционного украинского языка, который в советский период изучался в лучших наших педагогических традициях», — заявил Бугаев.