Роберт Де Ниро снимется в сериале «Bobby Meritorious» для Paramount+

Двукратный лауреат премии «Оскар» Роберт Де Ниро снимется в многосерийной криминальной драме «Bobby Meritorious» («Бобби Достойный», или «Бобби Заслуженный»). Об этом сообщил Deadline.
Актер сыграет в шоу главную роль — полицейского информатора Эйвери Аккомандо, который задумал разрушить офис прокурора Южного округа Нью-Йорка. Остановить его попытается легендарный в прошлом офицер полиции — Бобби Достойный.
Сценаристом и исполнительным продюсером сериала выступил Билли Рэй, работавший ранее над теледрамой «Правило Коми» и фильмом «Капитан Филлипс». Де Ниро также станет продюсером шоу вместе с Джейн Розенталь и Берри Уэлш.
Кроме того, над драмой будут работать Питер Гетерс и реальный прокурор Южного округа Нью-Йорка с 2009 по 2017 год Прит Бахара. Когда начнутся съемки проекта и когда он выйдет на стриминговом сервисе Paramount+, пока неясно.