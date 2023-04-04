Роберт Де Ниро снимется в сериале «Bobby Meritorious» для Paramount+

Кроме того, над драмой будут работать Питер Гетерс и реальный прокурор Южного округа Нью-Йорка с 2009 по 2017 год Прит Бахара. Когда начнутся съемки проекта и когда он выйдет на стриминговом сервисе Paramount+, пока неясно.