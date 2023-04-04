В российских вузах появится дисциплина по противодействию коррупции и экстремизму

Как отмечает РБК, на данный момент в федеральных государственных образовательных стандартах содержатся десять универсальных компетенций. Это системное и критическое мышление, разработка и реализация проектов, командная работа и лидерство, коммуникация, межкультурное взаимодействие, самоорганизация и саморазвитие, безопасность жизнедеятельности, экономическая культура, в том числе финансовая грамотность, и гражданская позиция.