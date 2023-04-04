В российских вузах появится дисциплина по противодействию коррупции и экстремизму

С 1 сентября в образовательные программы вузов России включат универсальную компетенцию по противодействию экстремизму, терроризму и коррупционному поведению. Об этом сообщается на сайте Минобранауки.
Новая компетенция коснется программ бакалавриата и специалитета. Университеты будут самостоятельно решать, как внедрять ее в образовательный процесс и сколько выделять времени на ее освоение.
Согласно сообщению ведомства, компетенция — это «способность применять знания, умения, навыки и личностные качества для успешной деятельности в различных проблемных профессиональных либо жизненных ситуациях». Универсальные компетенции, в свою очередь, одинаковы для всех образовательных программ.
Как отмечает РБК, на данный момент в федеральных государственных образовательных стандартах содержатся десять универсальных компетенций. Это системное и критическое мышление, разработка и реализация проектов, командная работа и лидерство, коммуникация, межкультурное взаимодействие, самоорганизация и саморазвитие, безопасность жизнедеятельности, экономическая культура, в том числе финансовая грамотность, и гражданская позиция.