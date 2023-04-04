Умер актер театра «Модерн» и мастер дубляжа Владимир Левашев

Актер также известен как диктор и мастер дубляжа. Он озвучил Сарумана в «Хоббите» и все камео Стэна Ли в фильмах Marvel. Помимо этого, Левашев подарил свой голос Майклу Эрмантрауту («Во все тяжкие»), Джеймсу Гордону («Лига справедливости») и Норману Озборну («Новый Человек-паук: Высокое напряжение»).