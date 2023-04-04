Реклама
Новости

Умер актер театра «Модерн» и мастер дубляжа Владимир Левашев

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:29

В возрасте 72 лет умер актер театра «Модерн», заслуженный артист России Владимир Левашев. Об этом сообщается на сайте театра.

Причина смерти не уточняется. В память об артисте Первый зал театра будет назван его именем.

Владимир Левашев родился 18 июня 1950 года. После окончания школы он поступил в Школу-студию Московского художественного академического театра имени А.П.Чехова, попав на курс Виктора Монюкова.

Артист более двадцати лет работал в «Модерне». Он воплотил на сцене театра огромное количество образов и играл в таких постановках, как «Путешествие Маленького принца», «Петля», «Старый дом» и «Дядюшкин сон».

Актер также известен как диктор и мастер дубляжа. Он озвучил Сарумана в «Хоббите» и все камео Стэна Ли в фильмах Marvel. Помимо этого, Левашев подарил свой голос Майклу Эрмантрауту («Во все тяжкие»), Джеймсу Гордону («Лига справедливости») и Норману Озборну («Новый Человек-паук: Высокое напряжение»).

Еще артист озвучивал персонажей в таких лентах, как «Девушка с татуировкой дракона», «Астерикс и Обеликс в Британии», «Крестный отец», «Твин Пикс», «Побег из Шоушенка», «Семь психопатов», «Великий Гэтсби» и других. Последней ролью Левашева стала озвучка кардинала Ришелье в новых «Трех мушкетерах».

расскажите друзьям
люди
Владимир ЛевашевВиктор МонюковСтэн Ли
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»