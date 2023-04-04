Умер актер театра «Модерн» и мастер дубляжа Владимир Левашев

В возрасте 72 лет умер актер театра «Модерн», заслуженный артист России Владимир Левашев. Об этом сообщается на сайте театра.
Причина смерти не уточняется. В память об артисте Первый зал театра будет назван его именем.
Владимир Левашев родился 18 июня 1950 года. После окончания школы он поступил в Школу-студию Московского художественного академического театра имени А.П.Чехова, попав на курс Виктора Монюкова.
Артист более двадцати лет работал в «Модерне». Он воплотил на сцене театра огромное количество образов и играл в таких постановках, как «Путешествие Маленького принца», «Петля», «Старый дом» и «Дядюшкин сон».
Актер также известен как диктор и мастер дубляжа. Он озвучил Сарумана в «Хоббите» и все камео Стэна Ли в фильмах Marvel. Помимо этого, Левашев подарил свой голос Майклу Эрмантрауту («Во все тяжкие»), Джеймсу Гордону («Лига справедливости») и Норману Озборну («Новый Человек-паук: Высокое напряжение»).
Еще артист озвучивал персонажей в таких лентах, как «Девушка с татуировкой дракона», «Астерикс и Обеликс в Британии», «Крестный отец», «Твин Пикс», «Побег из Шоушенка», «Семь психопатов», «Великий Гэтсби» и других. Последней ролью Левашева стала озвучка кардинала Ришелье в новых «Трех мушкетерах».