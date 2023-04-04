В ЗИЛе покажут танцевальный перформанс «От двух до пяти» от Даши Плоховой

«„От двух до пяти“ — выход в состояние свободной игры. Это территория промежуточных этапов развития сигнальных систем, где на первый план выходит вокализация и состояния тела произносящего. Это состояние воображения ребенка, где соединяются непосредственно телесный опыт и языковые наблюдения исполнителей», — рассказывают авторы перформанса.