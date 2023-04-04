В ЗИЛе покажут танцевальный перформанс «От двух до пяти» от Даши Плоховой

16 апреля в Культурном центре ЗИЛ состоится танцевальный перформанс «От двух до пяти». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
Перформанс вырос из одноименной книги Корнея Чуковского. Однако он не является иллюстрацией ни текста, ни детства.
«„От двух до пяти“ — выход в состояние свободной игры. Это территория промежуточных этапов развития сигнальных систем, где на первый план выходит вокализация и состояния тела произносящего. Это состояние воображения ребенка, где соединяются непосредственно телесный опыт и языковые наблюдения исполнителей», — рассказывают авторы перформанса.
За концепцию, постановку, свет и костюмы отвечает независимая художница танца Даша Плохова, которая в 2013 году окончила магистратуру Академии русского балета им. А.Я.Вагановой.
В танце и звуковой композиции задействованы Наташа Обельчак, Мария Яшникова-Ткаченко, Марина Шилина, Ксения Земскова, Кристина Панасюк и Светлана Новикова.