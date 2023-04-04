Первые магазины Zara, Bershka и Stradivarius откроются в России под новыми вывесками уже в апреле

Бывшие торговые точки испанской группы Inditex в Москве и российских регионах откроются уже в апреле. Об этом «Известиям» рассказала руководитель направления аренды торговых помещений Core.xp Надежда Цветкова.
Первым возобновит работу магазин Zara в московском ТЦ «Авиапарк», уже под названием Maag. Менеджмент в сети останется прежним. В ближайшее время завершится доставка товаров и набор продавцов.
Руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership (CMWP) Ольга Антонова напомнила, что другие магазины Inditex также сменят вывески. Pull & Bear будет работать как DUB, Stradivarius будет называться Vilet, а Bershka — Ecru.
Антонова добавила, что новым владельцем торговых точек стала группа компаний Daher. Корпорация основана семьей Дахер из Ливана, она развивает и управляет портфелем брендов от Adidas до Decathlon на Ближнем Востоке, уточнил вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павел Люлин.