Глава СПЧ призвал как можно скорее закрыть «Википедию»

Глава СПЧ Валерий Фадеев считает, что в России необходимо как можно скорее заблокировать «Википедию» из‑за «искажений» в темах, касающихся политики и истории. Об этом он заявил на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», передает РИА «Новости».
«Еще раз, чтобы вы поняли: я не призываю закрыть ее завтра, но, конечно, надо двигаться к закрытию „Википедии“, потому что это идеологический, политизированный продукт», — сказал глава СПЧ.
Он уточнил, что блокировка портала будет возможна только после того, как будет создан ее отечественный аналог. Все потому, что «Википедия» — очень удобная платформа для получения справочной информации.
«Там много искажений, мягко говоря, когда речь идет о политике, об истории, а вот подобные простые вещи удобны. Альтернативы-то нет. Сейчас ведется работа энергичная по созданию альтернативы», — добавил Фадеев.
Позицию Валерия Фадеева на пресс-конференции поддержал член СПЧ Игорь Ашманов. Он назвал «Википедию» «стратегическим оружием врага».