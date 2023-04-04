Как выглядели бы герои советских мультфильмов в реальной жизни? Показывает нейросеть

Блогер Александр Доброкотов уже представлял, как выглядели бы главные герои «Простоквашино», если бы они попали в американский ситком 80-х. Пользователи увидели рыжеволосого веснушчатого мальчика, который из Дяди Федора превратился в Дядю Фредди. Его мама Римма в глазах нейросети стала серьезной женщиной средних лет с короткими темными волосами и в очках. Совсем иначе эта героиня выглядит в интерпретации тиктокерки @aineurobot, которая использовала Midjourney, чтобы посмотреть, как персонажи советских мультфильмов могли бы выглядеть в реальной жизни.
В новой версии у мамы Риммы рыжие волосы и очки с желтоватыми стеклами, а до деревни Простоквашино она добирается в пуховике с меховым капюшоном. Почтальон Печкин отрастил усы, а в остальном почти не изменился: он по-прежнему недружелюбен, носит фуражку и большую сумку с корреспонденцией. В видео @aineurobot есть герои и других мультфильмов, например «Тайны третьей планеты»: у белокурой Алисы Селезневой по-прежнему очень целеустремленный взгляд, а Зеленый уложил волосы и, судя по комментариям, влюбил в себя зрительниц.
Пользователи считают, что удачнее всех нейросеть представила Снежную королеву, — некоторые уверены, что на ее роль идеально подошла бы Марго Робби. А в кентервильском привидении усмотрели схожесть с Дамблдором из «Гарри Поттера».