Как выглядели бы герои советских мультфильмов в реальной жизни? Показывает нейросеть

В новой версии у мамы Риммы рыжие волосы и очки с желтоватыми стеклами, а до деревни Простоквашино она добирается в пуховике с меховым капюшоном. Почтальон Печкин отрастил усы, а в остальном почти не изменился: он по-прежнему недружелюбен, носит фуражку и большую сумку с корреспонденцией. В видео @aineurobot есть герои и других мультфильмов, например «Тайны третьей планеты»: у белокурой Алисы Селезневой по-прежнему очень целеустремленный взгляд, а Зеленый уложил волосы и, судя по комментариям, влюбил в себя зрительниц.