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Как выглядели бы герои советских мультфильмов в реальной жизни? Показывает нейросеть

Анна Красюк
Сегодня в 18:10

Блогер Александр Доброкотов уже представлял, как выглядели бы главные герои «Простоквашино», если бы они попали в американский ситком 80-х. Пользователи увидели рыжеволосого веснушчатого мальчика, который из Дяди Федора превратился в Дядю Фредди. Его мама Римма в глазах нейросети стала серьезной женщиной средних лет с короткими темными волосами и в очках. Совсем иначе эта героиня выглядит в интерпретации тиктокерки @aineurobot, которая использовала Midjourney, чтобы посмотреть, как персонажи советских мультфильмов могли бы выглядеть в реальной жизни.

В новой версии у мамы Риммы рыжие волосы и очки с желтоватыми стеклами, а до деревни Простоквашино она добирается в пуховике с меховым капюшоном. Почтальон Печкин отрастил усы, а в остальном почти не изменился: он по-прежнему недружелюбен, носит фуражку и большую сумку с корреспонденцией. В видео @aineurobot есть герои и других мультфильмов, например «Тайны третьей планеты»: у белокурой Алисы Селезневой по-прежнему очень целеустремленный взгляд, а Зеленый уложил волосы и, судя по комментариям, влюбил в себя зрительниц.

Пользователи считают, что удачнее всех нейросеть представила Снежную королеву, — некоторые уверены, что на ее роль идеально подошла бы Марго Робби. А в кентервильском привидении усмотрели схожесть с Дамблдором из «Гарри Поттера».

Подробности по теме
Как выглядели бы персонажи «Шрэка», попав в русскую народную сказку? Показывает нейросеть
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Алиса СелезневаМарго РоббиГарри Поттер
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