Реклама
Новости

Republic: в ИД «Коммерсант» прошла серия увольнений журналистов общественно-политического блока

Виктория Шанина
Сегодня в 09:55

За три месяца издательский дом «Коммерсант» покинули как минимум шесть корреспондентов общественно-политического блока. Об этом сообщает Republic со ссылкой на источники.

В декабре свои должности покинули корреспондент петербургской редакции Олег Дилимбетов, журналистка отдела политики Кира Хейфец. Дилимбетов писал об антивоенных протестах и судах над их участниками, а Хейфец — о несистемной оппозиции.

В середине марта о своем увольнении сообщил корреспондент отдела внешней политики Кирилл Кривошеев, который писал новости о странах постсоветского блока, Турции и Афганистане. Незадолго до этого журналист оказался в слитом списке потенциальных иноагентов.

Также в марте издательский дом покинули сотрудница федерального отдела неделовых новостей Мария Старикова, журналистки Мария Макутина (писала о работе Госдумы) и Анна Васильева (специализировалась на проблемах в образовании и экологии).

«В кулуарных беседах они жалуются на цензуру и давление со стороны руководства, отмечая, что хотели бы найти новую работу, где не нужно будет „торговать совестью“», — пишет Republic.

Главред «Коммерсанта» в комментарии Republic назвал серию увольнений «обычной текучкой кадров». По его словам, о массовом уходе журналистов речи не идет.

расскажите друзьям
теги
Госдума
люди
Кирилл КривошеевАнна Васильева
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»