Republic: в ИД «Коммерсант» прошла серия увольнений журналистов общественно-политического блока

За три месяца издательский дом «Коммерсант» покинули как минимум шесть корреспондентов общественно-политического блока. Об этом сообщает Republic со ссылкой на источники.
В декабре свои должности покинули корреспондент петербургской редакции Олег Дилимбетов, журналистка отдела политики Кира Хейфец. Дилимбетов писал об антивоенных протестах и судах над их участниками, а Хейфец — о несистемной оппозиции.
В середине марта о своем увольнении сообщил корреспондент отдела внешней политики Кирилл Кривошеев, который писал новости о странах постсоветского блока, Турции и Афганистане. Незадолго до этого журналист оказался в слитом списке потенциальных иноагентов.
Также в марте издательский дом покинули сотрудница федерального отдела неделовых новостей Мария Старикова, журналистки Мария Макутина (писала о работе Госдумы) и Анна Васильева (специализировалась на проблемах в образовании и экологии).
«В кулуарных беседах они жалуются на цензуру и давление со стороны руководства, отмечая, что хотели бы найти новую работу, где не нужно будет „торговать совестью“», — пишет Republic.
Главред «Коммерсанта» в комментарии Republic назвал серию увольнений «обычной текучкой кадров». По его словам, о массовом уходе журналистов речи не идет.