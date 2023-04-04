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Паоло Соррентино приступит к съемкам нового фильма в июне

Дарья Мельникова
Сегодня в 08:52

Паоло Соррентино, снявший «Великую красоту» и «Руку бога», приступит к работе над новым фильмом в июне. Об этом сообщает Deadline.

Действие ленты будет развиваться на живописном итальянском острове Капри и в родном городе режиссера Неаполе. Детали сюжета, пока держатся в секрете. Известно лишь, что проект будет посвящен «человеческому состоянию».

Deadline предполагает, что картина будет основана на мифах о сирене Партенопа. А главную роль исполнит Джампьеро Де Консилио из «Гоморры».

Грядущий фильм вновь объединит Соррентино с продюсером Лоренцо Мьели, с которым они вместе работали над «Рукой бога», а также сериалами «Молодой Папа» и «Новый Папа». Сценарий напишет сам режиссер.

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