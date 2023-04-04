Паоло Соррентино приступит к съемкам нового фильма в июне

Паоло Соррентино, снявший «Великую красоту» и «Руку бога», приступит к работе над новым фильмом в июне. Об этом сообщает Deadline.
Действие ленты будет развиваться на живописном итальянском острове Капри и в родном городе режиссера Неаполе. Детали сюжета, пока держатся в секрете. Известно лишь, что проект будет посвящен «человеческому состоянию».
Deadline предполагает, что картина будет основана на мифах о сирене Партенопа. А главную роль исполнит Джампьеро Де Консилио из «Гоморры».
Грядущий фильм вновь объединит Соррентино с продюсером Лоренцо Мьели, с которым они вместе работали над «Рукой бога», а также сериалами «Молодой Папа» и «Новый Папа». Сценарий напишет сам режиссер.