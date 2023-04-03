Бен Аффлек видит несуществующее и ищет пропавшую дочь в трейлере «Гипнотика»

В сети появился официальный трейлер фильма «Гипнотик» Роберта Родригеса, известного по фильмам «Мачете» и «Город грехов». Главную роль в нем сыграл Бен Аффлек («Перл-Харбор», «Исчезнувшая»).
Актер исполнил роль детектива Дэниела Рурка, у которого пропадает дочь. Девочка исчезает без следа, однако герой начинает думать, что о ее судьбе могут знать те же люди, что ответственны за ограбление банка.
Детектив приходит к выводу, что злоумышленники использовали гипноз, вынудив таким образом совершенно незнакомых людей совершить нападение. Рурку предстоит предотвратить новые преступления и, возможно, отыскать своего ребенка.
Фильм выйдет на экраны 12 мая. В нем, помимо Аффлека, можно будет увидеть Халу Финли («Последний рейс»), Алисе Брагу («Я — легенда»), Джея Ди Пардо («Форсаж 9»), Дайо Окенаи («Голодные игры»), Джеффа Фейхи («Остаться в живых»), Джэки Эрла Хейли («Хранители») и Уильяма Фихтнера («Побег»).
Сценарий картины Родригес написал вместе с со своим сыном Ребелом и сценаристом Максом Боренштейном. Ребел также выступил сопродюсером проекта. Дочь режиссера Рианнон работала над раскадровкой фильма. Еще два сына кинематографиста — Роуг и Рокет — занимались анимацией и монтажом ленты соответственно.