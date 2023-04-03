Реклама
Новости

Бен Аффлек видит несуществующее и ищет пропавшую дочь в трейлере «Гипнотика»

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:21

В сети появился официальный трейлер фильма «Гипнотик» Роберта Родригеса, известного по фильмам «Мачете» и «Город грехов». Главную роль в нем сыграл Бен Аффлек («Перл-Харбор», «Исчезнувшая»).

Актер исполнил роль детектива Дэниела Рурка, у которого пропадает дочь. Девочка исчезает без следа, однако герой начинает думать, что о ее судьбе могут знать те же люди, что ответственны за ограбление банка.

Детектив приходит к выводу, что злоумышленники использовали гипноз, вынудив таким образом совершенно незнакомых людей совершить нападение. Рурку предстоит предотвратить новые преступления и, возможно, отыскать своего ребенка.

Фильм выйдет на экраны 12 мая. В нем, помимо Аффлека, можно будет увидеть Халу Финли («Последний рейс»), Алисе Брагу («Я — легенда»), Джея Ди Пардо («Форсаж 9»), Дайо Окенаи («Голодные игры»), Джеффа Фейхи («Остаться в живых»), Джэки Эрла Хейли («Хранители») и Уильяма Фихтнера («Побег»).

Сценарий картины Родригес написал вместе с со своим сыном Ребелом и сценаристом Максом Боренштейном. Ребел также выступил сопродюсером проекта. Дочь режиссера Рианнон работала над раскадровкой фильма. Еще два сына кинематографиста — Роуг и Рокет — занимались анимацией и монтажом ленты соответственно.

расскажите друзьям
люди
Бен АффлекРоберт РодригесУильям ФихтнерМакс Боренштейн
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»