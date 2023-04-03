HBO намерен выпустить новый приквел «Игры престолов» о завоевании Вестероса

Телеканал HBO собирается выпустить новый приквел сериала «Игра престолов» о завоевании вымышленного континента Вестерос представителем династии Таргариенов — Эйгоном I. Об этом сообщил Variety.
В данный момент проект находится на ранней стадии разработки. У него еще нет сценариста, однако его поиск, по информации издания, ведется. Приквел может стать фильмом, историю которого продолжат в сериале.
Картина расскажет, как Эйгон Таргариен и его сестры Висения и Рейнис, которые также служили ему женами, использовали свою армию и трех драконов, чтобы заполучить власть над шестью из семи королевств Вестероса.
После успешного завоевания Эйгон стал первым королем Вестероса из династии Таргариенов. Эти события произошли примерно за 300 лет до событий «Игры престолов» и через 100 лет после действия «Дома драконов».