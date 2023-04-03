Режиссер «Джона Уика» рассказал о судьбе пятой части франшизы

«Это очень лестно с их стороны [зрителей] — снова заглянуть в кинотеатры и сказать: „Мы хотим еще!“ И это не просто кешгрэб [исключительно способ заработка. — Прим. ред.]. Люди хотят еще. Думаю, нашей команде нужно время, чтобы отдышаться. <…> Если мы с Киану несколько месяцев спустя снова будем проводить время в виски-баре вместе и решим: „Все, больше не снимаем“, но потом вдруг кто‑то скажет: „Точно, но у меня есть идея“, я открыт к ней», — рассказал Стахелски, намекнув, что у экшн-кинофраншизы все же будет продолжение.