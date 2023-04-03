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Режиссер «Джона Уика» рассказал о судьбе пятой части франшизы

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:17

Чад Стахелски, режиссер кинофраншизы «Джон Уик» о наемном убийце, рассказал в эфире подкаста The Hollywood Reporter о будущих фильмах. Судя по всему, поклонники серии могут рассчитывать как минимум на одно продолжение.

«Это очень лестно с их стороны [зрителей] — снова заглянуть в кинотеатры и сказать: „Мы хотим еще!“ И это не просто кешгрэб [исключительно способ заработка. — Прим. ред.]. Люди хотят еще. Думаю, нашей команде нужно время, чтобы отдышаться. <…> Если мы с Киану несколько месяцев спустя снова будем проводить время в виски-баре вместе и решим: „Все, больше не снимаем“, но потом вдруг кто‑то скажет: „Точно, но у меня есть идея“, я открыт к ней», — рассказал Стахелски, намекнув, что у экшн-кинофраншизы все же будет продолжение.

«Джон Уик-4» вышел в российский прокат 23 марта и 24 марта — в мировой. В России за первые выходные проката ему удалось заработать более 300 млн рублей, а по всему миру — более 245 млн долларов (почти 19,2 млрд рублей).

Кроме того, в конце марта создатели франшизы заявили, что она получит уже третий спин-офф. Однако детали его сюжета пока не сообщаются.

В фильме главный герой в исполнении Киану Ривза решает одержать победу над Правлением кланов и даже находит способ выполнить задуманное. Но для этого ему необходимо сразиться с новым антагонистом франшизы и своим бывшим другом Кейном.

Помимо Ривза в фильме снялись Лоренс Фишберн, Лэнс Реддик, Рина Саваяма, Донни Йен, Шамир Андерсон, Билл Скарсгорд, Хироюки Санада, Скотт Эдкинс и Клэнси Браун. Иэн МакШейн вернулся к роли Уинстона, менеджера отеля Continental.

Евгений Ткачев заявил, что теперь боевики будут делить на до и после четвертого «Джона Уика», и рассказал, почему этот фильм войдет в историю кинематографа.

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